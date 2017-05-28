Мать отдаст почку сыну — год просила милостыню в КР, собирая на операцию

28 мая 2017, 11:25 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Семье Жумабаевых, собиравшей деньги на операцию для сына, помогли кыргызские мигранты, проживающие в США и России, сообщила корреспонденту Sputnik старшая дочь Айсулуу Жумабаева.

Год назад семья лишилась крыши над головой в результате пожара в здании бывшего общежития в Шопокове. Чтобы помочь матери, 21-летний Арген зимой устроился работать на автомойку и застудил почки.

С тех пор Айсада Жумабаева ходила по рынкам, собирая милостыню, - деньги женщина относила в больницу, чтобы оплатить процедуру гемодиализа (аппарат "искусственная почка"). Одновременно семья искала 11 тысяч долларов - в такую сумму оценивается операция, которая поможет парню встать на ноги. Провести ее планируется в Турции.

По словам Айсулуу, деньги помогли собрать кыргызстанцы, которые сейчас проживают в России и США. Часть средств соотечественники прислали в 2016-м, а остальное - в мае этого года. Донором для Аргена станет его мама. В Турцию Жумабаевы вылетят 11 июня, в аэропорту их встретит карета местной службы скорой помощи.

"Маму и Аргена сразу заберут, а мне нужно будет ждать, пока пройдет операция. Честно говоря, куда там идти, я не знаю. Может, найдутся волонтеры, которые помогут мне с переводом, потому что несколько дней я должна буду самостоятельно жить в Стамбуле", - сказала Айсулуу.

Она отметила, что очень благодарна соотечественникам, которые помогли семье собрать деньги на операцию. Однако после Арген в течение полугода должен будет принимать дорогостоящие препараты, на которые потребуется около 30 тысяч сомов ежемесячно.

"Мы пока не знаем, где взять деньги на эти лекарства. Думаю, Бог поможет", - надеется Айсулуу.

Точная дата операции пока не известна.