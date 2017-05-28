В РФ кыргызстанка организовала свое похищение и вымогала деньги у сестры

28 мая 2017, 11:23 Комментарии

В Москве 20-летняя кыргызстанка спланировала свое похищение, чтобы обманным путем получить у родной сестры 1 миллион рублей в виде выкупа. Об этом сообщил глава представительства МВД КР в Москве Аскат Алиев.

26 мая сотрудники госслужбы по миграции КР в Москве Доорбек Абдразаков и Надыр Мурас сообщили правохранителям о похищении молодой гражданки КР. По их словам, к ним обратилась сестра похищенной, которая живет в Чите. Неизвестные люди насильно удерживали девушку и требовали у ее сестры выкуп в 1 млн. рублей. Эти деньги сестра должна была в ближайшее время перечислить на банковскую карточку сестры. В противном случае похитители угрожали убить девушку и распродать на органы. Старшая сестра девушки была в отчаянии.

Сотрудники представительства сразу после обращения вместе с московской полицией начали поиски и смогли установить место нахождения похищенной.

Однако ситуация изменилась, когда они обнаружили саму девушку. Оказалось, что 20-летняя девушка сама спланировала свое похищение, чтобы получить у своей сестры 1 млн. рублей.

Алиев признался, что за более чем 20-летний опыт работы в правоохранительных органах он впервые столкнулся с такой историей.