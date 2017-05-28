Осужденных будут готовить к жизни вне "зоны" — программа правительства

28 мая 2017, 10:41 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Разрабатывается программа правительства по ресоциализации осужденных на 2018-2023 годы, сообщила пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.

В ГСИН состоялось расширенное заседание экспертной группы по обсуждению этого вопроса. Глава службы Таалайбек Жапаров сообщил, что программа прошла согласование в ряде ведомств.

Жапаров подчеркнул важность принимаемого документа. Он отметил, что люди, приговоренные к различным срокам лишения свободы, сталкиваются с негативным влиянием криминальной субкультуры, ослаблением семейных и родственных связей, потерей навыков рационального использования материальных ресурсов и принятия конструктивных решений в различных жизненных ситуациях.

"Бывшие заключенные не должны быть изгоями, а тюрьма не должна стать их единственным приютом. Государству и обществу необходимо выработать механизмы поддержки оступившихся, давать им шанс и создавать условия для их возвращения в общество полноценными и полноправными членами", - отметил глава ГСИН.

Процесс ресоциализации должен состоять из двух последовательных этапов: подготовки осужденного к жизни на свободе в период отбывания наказания в исправительных учреждениях и помощи в социальной адаптации после освобождения.