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Осужденных будут готовить к жизни вне "зоны" — программа правительства

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428529-ru.html

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В Бишкеке обсудили вопросы социализации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы

28 мая 2017, 10:41       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Разрабатывается программа правительства по ресоциализации осужденных на 2018-2023 годы, сообщила пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.
В ГСИН состоялось расширенное заседание экспертной группы по обсуждению этого вопроса. Глава службы Таалайбек Жапаров сообщил, что программа прошла согласование в ряде ведомств.
Жапаров подчеркнул важность принимаемого документа. Он отметил, что люди, приговоренные к различным срокам лишения свободы, сталкиваются с негативным влиянием криминальной субкультуры, ослаблением семейных и родственных связей, потерей навыков рационального использования материальных ресурсов и принятия конструктивных решений в различных жизненных ситуациях.
"Бывшие заключенные не должны быть изгоями, а тюрьма не должна стать их единственным приютом. Государству и обществу необходимо выработать механизмы поддержки оступившихся, давать им шанс и создавать условия для их возвращения в общество полноценными и полноправными членами", - отметил глава ГСИН.
Процесс ресоциализации должен состоять из двух последовательных этапов: подготовки осужденного к жизни на свободе в период отбывания наказания в исправительных учреждениях и помощи в социальной адаптации после освобождения.

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