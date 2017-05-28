Политолог: В этом год возможны попытки дестабилизировать Кыргызстан

28 мая 2017, 10:44 Комментарии

В год президентских выборов возможны попытки дестабилизировать Кыргызстан. К такому выводу пришли политические эксперты принимавшие участие в работе проходившего в Бишкеке, круглого стола посвящено 25-летию подписания "Договора о коллективной безопасности".

Политологи затронули вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии в контексте складывающейся сейчас геополитической ситуации. Отдельно обсуждалась тема поддержания стабильности в Кыргызстане. Вопрос как никогда актуальный, тем более что в осенью этого года в республике состояться президентские выборы. По мнению Бакыта Бакетаева, именно это важное политическое событие может быть использовано как повод для нагнетания ситуации в республике.

"У нас в стране есть третьи силы, которые попытаются внести разлад между партиями и даже внутри политических организаций, чтобы внести диссонанс, нарушить стабильность, и еще раз тряхануть наше государство, окунув его в революцию. Деструктивная работа уже видна в интернете. На самом деле в Центральной Азии идет большая игра. Сейчас регион стабилен, но нужно быть готовыми к тому, что будут попытки раскачать ситуацию путем различных провокаций, не исключено, что и с помощью ИГИЛа. Есть большой риск, что именно в этом году, когда должны пройти выборы президента, внешние силы попытаются сначала устроить политическую бучу, а затем дестабилизировать всю страну" - рассказал "ВБ" Бакетаев.

Технологии "цветных революций" уже дважды отработаны на нашей стране. И сейчас в виртуальном пространстве создается своего рода матрица, которая искажает объективную реальность. Эксперты полагают, что это первый признак того, что началась психологическая атака на общество. Социальные сети целенаправленно накачиваются негативом, чтобы население потеряло уверенность в завтрашнем дне. Пока ситуация искусственно нагнетается в виртуальном пространстве, но за этим могут последовать провокации и реальные действие направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки.