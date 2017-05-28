В каких районах Бишкека и Чуйской области 29 мая отключат электричество

28 мая 2017, 9:28 Комментарии

29 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

– улицы Осмонкула, Дачная, Джамгерчинова, Кайназаровой, Патриса Лумумбы, Средняя, Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Молодой Гвардии, Калинина Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Гагарина, переулки Гатчинский, Аральский, жилмассивы "Ак-Орго" (улица Кырк-Кыз), "Тынчтык", "Ак-Орго" (улицы Арабаева, Алты Бакан, Курманжан датки).

С 9:00 до 19:00:

– улицы Логвиненко, Баялинова, Панфилова, Мечникова, переулки Школьный, Каганский, Курский, жилмассив "Красный строитель" (улицы Адырская, Андижанская).

С 9:00 до 12:00:

– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Жетиген, Алтын казык, Омуракунова).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Новопокровка (улицы Кирпичная, 1-21, Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Строительная, 3-35, Мичурина, Ленина, Советская, Фрунзе, Восточная, Чехова, Кирпичная, Линейная, Победы, Герцена, Молодой Гвардии, Верхняя, Дзержинского, Токтогула), Нижнечуйское (2-е отделение), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Первомайская, Фрунзе, Южная,Комсомольская), Первое Мая (улицы Сардыбай, Малабек, Калык);

– город Кара-Балта ("Квартал Победы", №№ 2, 3, 8);

С 8:00 до 17:00:

– село Беш-Терек.