В Бишкеке пройдет презентация Программы цифровой трансформации "Таза Коом"

28 мая 2017, 10:14 Комментарии

30 мая состоится Международная конференция "Таза Коом. Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества". Об этом сообщает отдел информационной политики президента КР.

В работе конференции запланировано участие премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, руководителя аппарата президента Сапара Исакова, регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии Лилианы Бурунчук, президента национального агентства по продвижению информационно-коммуникационных технологий Юн Чон-Лока (Республика Корея), генерального директора GovTech Жаклин По (Сингапур), экс-директора DIGIT Деклана Дизи, директора центра электронного правительства Молдовы Юрие Цуркану, руководителя института развития информационного общества России Юрия Хохлова, а также представителей ряда других международных организаций, дипломатических миссий и партнёров по развитию.

В рамках конференции будет презентована Программа цифровой трансформации "Таза Коом".

Участники Международной конференции также проведут работу в параллельных сессиях по вопросам создания благоприятной регулятивной среды, построения инфраструктуры, развития человеческого потенциала, цифровых данных, цифрового правительства и умного города.

Общенациональная программа цифровой трансформации "Таза Коом" запускается с целью построения открытого и прозрачного государства, повышения качества жизни граждан, а также улучшения условий для бизнеса в Кыргызской Республике. "Таза Коом" является ключевым компонентом Стратегии устойчивого развития страны-2040, стратегии, основанной на человеческом капитале и инновациях, в гармонии с окружающей средой.