Родным погибших под лавиной вручили по 350 тыс сомов — собрали коллеги

28 мая 2017, 9:56 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Родственникам погибших под лавиной сотрудников Министерства транспорта и дорог вручили денежную помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.

28 марта на автодороге Бишкек - Ош под лавиной погибли четыре работника министерства.

Деньги - по 350 тысяч сомов каждой семье - вручал глава ведомства Жамшитбек Калилов. Погибшие были посмертно награждены знаками "Почетный дорожник".

Деньги были собраны коллективом министерства - сотрудники перечислили однодневную зарплату в качестве материальной помощи семьям своих погибших коллег.