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Родным погибших под лавиной вручили по 350 тыс сомов — собрали коллеги

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428524-ru.html

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28 мая 2017, 9:56       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. Родственникам погибших под лавиной сотрудников Министерства транспорта и дорог вручили денежную помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.
28 марта на автодороге Бишкек - Ош под лавиной погибли четыре работника министерства.
Деньги - по 350 тысяч сомов каждой семье - вручал глава ведомства Жамшитбек Калилов. Погибшие были посмертно награждены знаками "Почетный дорожник".
Деньги были собраны коллективом министерства - сотрудники перечислили однодневную зарплату в качестве материальной помощи семьям своих погибших коллег.

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