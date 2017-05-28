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Для детей организуют Фестиваль футбола в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428522-ru.html

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28 мая 2017, 9:13       Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik. В Международный день защиты детей состоится фестиваль футбола, сообщила пресс-служба федерации данного вида спорта.
Мероприятие организуют для 300 юных футболистов и детей из уязвимых групп от 6 до 13 лет.
Фестиваль пройдет в футбольном центре федерации. Площадку разделят на 5 станций. На одной из них сотрудники Детского фонда ООН (UNICEF) расскажут о правах ребенка, остальные будут спортивными.
Для детей установят батут.
Они также смогут сфотографироваться в фотобудке, сделать селфи с героями мультфильма "Керемет коч", воспользоваться услугами специалистов по аквагриму, пообщаться с игроками национальной сборной Кыргызстана и принять участие в викторинах.

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