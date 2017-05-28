Mband и Урмат Мырсаканов спели в Кремле — кадры с финала "Ты супер!"

28 мая 2017, 2:18 Комментарии

БИШКЕК, 28 мая - Sputnik, Алексей Стефанов. В пятницу вечером в самом центре Москвы - в Александровском саду, - было не протолкнуться: люди с букетами цветов выстраивались в очередь, чтобы, пройдя под сводами Троицкой башни, оказаться в Государственном Кремлевском дворце, где должен был состояться финал международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Зрители занимали свои места, а тем временем за кулисами участники проекта, финалисты и звезды российской эстрады готовились к выступлениям.

В холле у гримерок было шумно. Ждали последнего сигнала от организаторов и, наконец, всех пригласили пройти за кулисы. Туда-сюда засновали работники технических служб, свет в зале погас и шоу началось.

Четвертвертьфиналист проекта Урмат Мырсаканов из Кыргызстана выступил в дуэте с победителями музыкального шоу на телеканале НТВ "Хочу к Меладзе" - группой "М-Бэнд".

"Все было круто, я очень рад. Вначале я немного переживал, все-таки впервые выступаю на такой большой сцене, но ребята поддержали меня. Я никогда не мечтал о выступлении в Кремле, но сейчас у меня такое чувство, будто я достиг своей мечты", - радостно сказал Урмат, когда вышел за кулисы.

Певцы из "М-Бэнд" практически хором похвалили Урмата.

"Нам было безумно приятно выступать с тобой, потому что ты талантливый и смелый. Самое главное - никогда не останавливайся, продолжай свой путь, стремись к большему, у тебя все только начинается. Ты супер!", - сказали они юному кыргызстанцу.

© Sputnik / Евгения НовоженинаЧетвертвертьфиналист проекта Урмат Мырсаканов из Кыргызстана Участников конкурса ждал приятный сюрприз от информационного агентства и радио Sputnik. Все дети получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок".

"Мы все со школы помним, что красота спасет мир, но я думаю, что мир спасет доброта. Мы видели, как на этом конкурсе дети из разных стран подружились: девочки из Армении и Азербайджана, ребята из Украины. Вот для этого всего это шоу. И я хочу сказать спасибо своей Родине за то, что она такая, за то, что мы не бросаем своих. Мы все - супер!", - сказала главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян.

Победительницей конкурса стала Валерия Адлейба из Абхазии.