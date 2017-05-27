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В Кыргызстан с визитом прибыл Патриарх Кирилл

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428519-ru.html

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27 мая 2017, 23:36       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстан сегодня прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В аэропорту "Манас" в Бишкеке его встретили Эпископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, посол России в Кыргызстане Андрей Крутько и директор Государственной комиссии по делам религии Заирбек Эргешев.
Завтра Патриарх Кирилл совершит освящение реконструированного Воскресенского кафедрального собора, далее встретится с муфтием Кыргызстана Максат ажи Токтомушевым.
29 мая в Кыргызско-Российском Славянском Университете состоится презентация его книги "Свобода и ответственность", которая переведена на кыргызский язык.
Также сообщается, что ожидается встреча Патриарха Кирилла с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

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