В Кыргызстан с визитом прибыл Патриарх Кирилл

27 мая 2017, 23:36 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстан сегодня прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В аэропорту "Манас" в Бишкеке его встретили Эпископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, посол России в Кыргызстане Андрей Крутько и директор Государственной комиссии по делам религии Заирбек Эргешев.

Завтра Патриарх Кирилл совершит освящение реконструированного Воскресенского кафедрального собора, далее встретится с муфтием Кыргызстана Максат ажи Токтомушевым.

29 мая в Кыргызско-Российском Славянском Университете состоится презентация его книги "Свобода и ответственность", которая переведена на кыргызский язык.

Также сообщается, что ожидается встреча Патриарха Кирилла с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.