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Новости Кыргызстана

В Кыргызстан с визитом прибыл Патриарх КириллВ Кыргызстан с визитом прибыл Патриарх Кирилл

Дружественные отношения Кыргызстана и России должны оставаться неизменными – Патриарх Кирилл

Источник:
http://kabar.kg/news/druzhestv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428518-ru.html

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28 мая 2017, 0:50       Комментарии

Бишкек, 28 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Прибывший накануне вечером в Кыргызстан Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вне зависимости от политической картины мира дружественные отношения Кыргызстана и России должны остаться неизменными.
В ходе небольшой пресс-конференции в аэропорту "Манас" он отметил, что в первую очередь, приехал в Кыргызстан, чтобы помолиться с православными людьми и посмотреть, как развивается жизнь в православной церкви.
"Киргизия дружественная страна. Киргизы и русские живут в большой дружбе, и русский язык занимается очень важное место в жизни народа. Достаточно вспомнить Чингиза Айтматова, замечательного киргизского писателя, на произведениях которого мы воспитывались. Это свидетельствует о том, как взаимопроникают наши культуры. И это пробуждает чувство большого уважения и надежду на то, что наши добрые и международные отношения будут развиваться, вне зависимости от политической картины мира", - сказал он.
Также Патриарх Кирилл пожелал мира, благополучия и процветания Кыргызстану.

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