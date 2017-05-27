Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Бишкек

27 мая 2017, 20:49 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. В Бишкек с первосвятительским визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в пресс-службе Бишкекской епархии.

Это первый визит Предстоятеля Русской православной церкви в Кыргызстан, здесь он будет до 29 мая.

Отмечается, что в воскресенье Патриарх совершит освящение реконструированного Воскресенского кафедрального собора Бишкека и Божественную литургию в нем. Также в этот день состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке.

В ходе визита предстоятель РПЦ встретится с руководством страны и Духовного управления мусульман Кыргызстана. Также патриарх примет участие в презентации своей книги "Свобода и ответственность", изданной на кыргызском языке, которая пройдет в Кыргызском-российском славянском университете.

Как уточнили в патриархии, с 2009 по 2017 годы предстоятель РПЦ посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе побывал в ряде мусульманских стран: Египте, Иордании, Ливане, Палестине, Сирии, Турции. Из постсоветских республик патриарх совершал визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдавию, Белоруссию и Украину.