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Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Бишкек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428517-ru.html

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27 мая 2017, 20:49       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. В Бишкек с первосвятительским визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в пресс-службе Бишкекской епархии.
Это первый визит Предстоятеля Русской православной церкви в Кыргызстан, здесь он будет до 29 мая.
Отмечается, что в воскресенье Патриарх совершит освящение реконструированного Воскресенского кафедрального собора Бишкека и Божественную литургию в нем. Также в этот день состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке.
В ходе визита предстоятель РПЦ встретится с руководством страны и Духовного управления мусульман Кыргызстана. Также патриарх примет участие в презентации своей книги "Свобода и ответственность", изданной на кыргызском языке, которая пройдет в Кыргызском-российском славянском университете.
Как уточнили в патриархии, с 2009 по 2017 годы предстоятель РПЦ посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе побывал в ряде мусульманских стран: Египте, Иордании, Ливане, Палестине, Сирии, Турции. Из постсоветских республик патриарх совершал визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдавию, Белоруссию и Украину.

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