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Новости Кыргызстана

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в БишкекПатриарх Кирилл прибыл с визитом в Бишкек

В Бишкеке 24 улицы останутся без света в воскресенье и понедельник

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428516-ru.html

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Мэрия убрала рекламные щиты и незаконно установленные контейнеры в Бишкеке

27 мая 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Некоторые районы Бишкека 28 и 29 мая останутся без электричества, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
Список районов столицы, где возможны отключения:
28 мая:
<ul> <li>с 10.00 до 17.00 - улицы Исанова, Пушкина и проспект Чуй (западная часть Бишкека).</li> </ul> 29 мая:
<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Осмонкула, Дачная и переулок Аральский;</li> <li>с 9.00 до 19.00 - улицы Логвиненко, Баялинова, Панфилова, Мечникова, переулки Школьный, Каганский, Курский, а также улицы Адырская и Андижанская в жилмассиве "Красный строитель";</li> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Джамгерчинова, Кайназарова, Патриса Лумумбы, Средняя, Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Калинина, переулок Гатчинский, проспект Молодой Гвардии, а также улицы Арабаева, Алты Бакан и Курманжан Датки в жилмассивах "Тынчтык" и "Ак-Орго";</li> <li>с 9.00 до 12.00 - улицы Жетиген, Алтын казык, Омуракунова в жилмассиве "Арча-Бешик".</li> </ul> Отключения связаны с профилактическими работами на подстанциях, ремонтом трансформаторов и очисткой электросетей от поросли.

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