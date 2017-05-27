В Бишкеке 24 улицы останутся без света в воскресенье и понедельник

27 мая 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Некоторые районы Бишкека 28 и 29 мая останутся без электричества, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

Список районов столицы, где возможны отключения:

28 мая:

<ul> <li>с 10.00 до 17.00 - улицы Исанова, Пушкина и проспект Чуй (западная часть Бишкека).</li> </ul> 29 мая:

<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Осмонкула, Дачная и переулок Аральский;</li> <li>с 9.00 до 19.00 - улицы Логвиненко, Баялинова, Панфилова, Мечникова, переулки Школьный, Каганский, Курский, а также улицы Адырская и Андижанская в жилмассиве "Красный строитель";</li> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Джамгерчинова, Кайназарова, Патриса Лумумбы, Средняя, Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Калинина, переулок Гатчинский, проспект Молодой Гвардии, а также улицы Арабаева, Алты Бакан и Курманжан Датки в жилмассивах "Тынчтык" и "Ак-Орго";</li> <li>с 9.00 до 12.00 - улицы Жетиген, Алтын казык, Омуракунова в жилмассиве "Арча-Бешик".</li> </ul> Отключения связаны с профилактическими работами на подстанциях, ремонтом трансформаторов и очисткой электросетей от поросли.