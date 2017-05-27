Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в БишкекПатриарх Кирилл прибыл с визитом в БишкекПрезидент Казахстана намерен усилить Назарбаев университет за счет средств "Болашак"Президент Казахстана намерен усилить Назарбаев университет за счет средств "Болашак"

Местами дожди — погода по Кыргызстану на 28 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428515-ru.html

Похожие новости

Юные футболисты из Кыргызстана проиграли второй матч в Китае

Кыргызстанцы участвуют в работе съезда Ассамблеи народов Евразии в Москве

Ч.Турсунбеков: "У нас есть исторический пример сотрудничества Кыргызстана и Чехии"

Большинство кыргызстанцев, несущих службу на госгранице, отличают мужество, выдержка, принципиальность и высокая ответственность, - А.Атамбаев

Вы убиваете Кыргызстан! Как чудесная страна превращается в ядовитую свалку

27 мая 2017, 20:08       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. В воскресенье, 28 мая, по республике местами дожди и грозы, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью в пределах 12-17 градусов тепла, днем +25...+30.
В Таласской области ночью прохладнее - от 10 до 15 градусов выше нуля, днем в пределах 25-30.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +14...+19, днем термометры покажут от 27 до 32 градусов тепла.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 6-11 градусов со знаком "плюс", днем +21...+26.
В Нарынской области в ночное время 5-10 градусов выше нуля, днем +22...+27.
В Оше ночью без осадков, днем возможны дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов тепла, дневная составит +30...+32.
В Бишкеке в воскресенье ночью и в первой половине дня без осадков, затем возможны дождь, гроза. Ночью +15...+17, днем +30...+32.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум