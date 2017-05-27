Местами дожди — погода по Кыргызстану на 28 мая

27 мая 2017, 20:08 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. В воскресенье, 28 мая, по республике местами дожди и грозы, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью в пределах 12-17 градусов тепла, днем +25...+30.

В Таласской области ночью прохладнее - от 10 до 15 градусов выше нуля, днем в пределах 25-30.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +14...+19, днем термометры покажут от 27 до 32 градусов тепла.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 6-11 градусов со знаком "плюс", днем +21...+26.

В Нарынской области в ночное время 5-10 градусов выше нуля, днем +22...+27.

В Оше ночью без осадков, днем возможны дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов тепла, дневная составит +30...+32.

В Бишкеке в воскресенье ночью и в первой половине дня без осадков, затем возможны дождь, гроза. Ночью +15...+17, днем +30...+32.