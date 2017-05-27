Президент Казахстана намерен усилить Назарбаев университет за счет средств "Болашак"

27 мая 2017, 19:59 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. В Казахстане успешно функционирует высшее учебное заведение "Назарбаев университет. В нынешнем году поздравить выпускников приехал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и сказал перед всеми выпускниками, что в будущем нужно будет часть средств Программы "Болашак" направить в этот университет. Известно, что по этой программе часть молодежи Казахстана учатся в ведущих университетах развитых стран мира за счет государства.

"Пришло время направить часть средств программы "Болашак" на обучение в данном университете. Важно сформировать здесь действенную экосистему поддержки инновации. Молодые учёные, предлагающие миру свои идеи, должны получать системную поддержку в виде консультаций, стартового капитала, юридических услуг", - сказал Н.Назарбаев, поздравляя студентов с выпуском.

По мнению Президента Казахстана, в стенах университета должны проходить обучение управленцы и преподаватели, а затем внедрять лучшую практику во всех вузах страны. "Наш университет - это наш стратегический объект на вызовы новой глобальной реальности. Это один из успешных реализованных проектов страны за годы независимости. Постепенно здесь сложится собственная научная школа с сильными отечественными кадрами. Вчерашние выпускники сами станут маститыми учёными, чьи разработки получат признание у нас и за рубежом", - сказал казахский Президент.

В нынешнем году Назарбаев Университет выпускает третью плеяду выпускников. УНиверситет закончили и получили дипломы 737 студентов, из них 499 - по программе бакалавриата, 229 - по программе магистратуры и впервые 9 выпускников - обладатели степени PhD, с отличием заканчивают 75 выпускников, сообщает агентство "Казинформ".