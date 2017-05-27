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Производителей парфюмерии освободили от акцизного налога в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428513-ru.html

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27 мая 2017, 19:38       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, освобождающий от уплаты акцизного налога производителей парфюмерно-косметической продукции, сообщила пресс-служба главы государства.
Закон вносит в часть 4 статьи 287 ("Базовые ставки акциза") Налогового кодекса поправку, согласно которой данные производители отнесены к категории "специальных потребителей этилового спирта".
"Специальными потребителями этилового спирта будут являться лица, использующие его для производства парфюмерно-косметической продукции в пределах норм, перечень которых ежегодно утверждается правительством", - сказано в документе.
Под акцизные налоги подпадают такие виды товаров, как этиловый спирт, солодовое пиво, вина, ликеры, табачные изделия и другие.

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