Производителей парфюмерии освободили от акцизного налога в КР

27 мая 2017, 19:38 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, освобождающий от уплаты акцизного налога производителей парфюмерно-косметической продукции, сообщила пресс-служба главы государства.

Закон вносит в часть 4 статьи 287 ("Базовые ставки акциза") Налогового кодекса поправку, согласно которой данные производители отнесены к категории "специальных потребителей этилового спирта".

"Специальными потребителями этилового спирта будут являться лица, использующие его для производства парфюмерно-косметической продукции в пределах норм, перечень которых ежегодно утверждается правительством", - сказано в документе.

Под акцизные налоги подпадают такие виды товаров, как этиловый спирт, солодовое пиво, вина, ликеры, табачные изделия и другие.