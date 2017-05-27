Марк Цукерберг вместе с богачами Силиконовой долины призывает правительство давать деньги всем

27 мая 2017, 19:34 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Марк Цукерберг призвал к необходимости учета универсального базового дохода для американцев во время своего выступления в Гарварде. Свое мнение он разместил на своей странице в созданном им же соцсети Facebook.

В своем комментарии Цукерберг примыкает к мнению других воротил в Силиконовой долине, включая Сэма Альтмана, президента венчурной компании Y Combinator.

"Каждое поколение расширяет собственное определение равенства. Теперь настало время для нашего поколения определить новый общественный контракт", - сказал Цукерберг в своем выступлении. "У нас должно быть общество, которое измеряет прогресс не по таким экономическим показателям, как ВВП, а по тому, как многие из нас играют какую-то значимую роль. Мы должны исследовать такие идеи, как универсальный базовый доход, чтобы каждый мог подучиться новым идеям".

Цукерберг сказал, из-за того, что знал, что у него есть сеть безопасности, если такие проекты, как Facebook, потерпели бы неудачу, он был достаточно уверен в себе, чтобы продолжать начатое, не опасаясь провала. Другие, сказал он, например, дети, которые вынуждены поддерживать домашние хозяйства вместо того, чтобы пытаться отрываться на компьютерах, участвуя в кодировании, не имеют фундамента, который был у него. Цукерберг утверждал, что универсальный базовый доход обеспечит такую ​​подушку.

Мнение Альтмана похожее. Год назад Альтман сказал, что считает, что "у каждого должно быть достаточно денег для удовлетворения своих основных потребностей - несмотря ни на что, особенно если есть достаточно ресурсов, чтобы сделать это возможным. Мы пока не знаем, как это должно выглядеть или как платить за это, но базовый доход кажется многообещающим способом сделать это". Альтман считает, что базовый доход будет возможен, поскольку технологические достижения "порождают множество ресурсов", которые помогают снизить затраты на жизнь.