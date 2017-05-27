Kazinform: Бесплатное такси запустили в Южном Казахстане в месяц Рамазан

27 мая 2017, 18:52 Комментарии

Kazinform: В честь начала священного месяца Рамазан некоторые службы такси Южно-Казахстанской области бесплатно оказывают услуги, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

С утра в Отырарском районе четыре машины такси довозят пассажиров бесплатно. "Сегодня в Отыраре в честь начала священного месяца Рамазан до обеда оказывает услуги "Бесплатное такси". Всех, кто хочет поучаствовать в благом деле и присоединиться к акции, организаторы просят обращаться в центральную мечеть "Арыстанбаб", - сообщил на своей станице в социальной сети Фейсбук местный житель Еркегали Танатаров.

Судя по фотографиям, распространённым в соцсетях, инициатива принадлежит мечети. На машинах можно увидеть надпись: "Представительство по делам молодёжи мечети ЮКО "Арыстанбаб".