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Kazinform: Бесплатное такси запустили в Южном Казахстане в месяц Рамазан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428511-ru.html

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27 мая 2017, 18:52       Комментарии

Kazinform: В честь начала священного месяца Рамазан некоторые службы такси Южно-Казахстанской области бесплатно оказывают услуги, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
С утра в Отырарском районе четыре машины такси довозят пассажиров бесплатно. "Сегодня в Отыраре в честь начала священного месяца Рамазан до обеда оказывает услуги "Бесплатное такси". Всех, кто хочет поучаствовать в благом деле и присоединиться к акции, организаторы просят обращаться в центральную мечеть "Арыстанбаб", - сообщил на своей станице в социальной сети Фейсбук местный житель Еркегали Танатаров.
Судя по фотографиям, распространённым в соцсетях, инициатива принадлежит мечети. На машинах можно увидеть надпись: "Представительство по делам молодёжи мечети ЮКО "Арыстанбаб".

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