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Курсы ФИФА для детских тренеров по программе детско-массового футбола состоялись в Оше

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/kursy-fif...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428510-ru.html

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27 мая 2017, 18:50       Комментарии

Бишкек. 27 мая /Кабар/. В городе Ош с 21 по 26 мая прошли курсы ФИФА для детских тренеров по программе детско-массового футбола. Об этом сообщила Служба по связям с общественностью мэрии г. Ош.
Программа курса ФИФА по массовому футболу состояла из теоретической и практической частей. В заключительный день, 26 мая, на Центральном стадионе им. А.Суюнбаева состоялся детский фестиваль, который проводил инструктор ФИФА Александр Чернухо.
В фестивале приняли участие 180 детей и более 30 тренеров.

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