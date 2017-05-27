Курсы ФИФА для детских тренеров по программе детско-массового футбола состоялись в Оше

27 мая 2017, 18:50 Комментарии

Бишкек. 27 мая /Кабар/. В городе Ош с 21 по 26 мая прошли курсы ФИФА для детских тренеров по программе детско-массового футбола. Об этом сообщила Служба по связям с общественностью мэрии г. Ош.

Программа курса ФИФА по массовому футболу состояла из теоретической и практической частей. В заключительный день, 26 мая, на Центральном стадионе им. А.Суюнбаева состоялся детский фестиваль, который проводил инструктор ФИФА Александр Чернухо.

В фестивале приняли участие 180 детей и более 30 тренеров.