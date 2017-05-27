Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Kazinform: Бесплатное такси запустили в Южном Казахстане в месяц РамазанKazinform: Бесплатное такси запустили в Южном Казахстане в месяц Рамазан

Gundogar: Президент ОПЕК: "Свои обстоятельства помешали Туркменистану присоединиться к нашему саммиту"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gundogar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428509-ru.html

Похожие новости

Trend: Туркменистан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

Скончался экс-советник президента США Збигнев Бжезинский

Президент А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по проекту улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Оше

Президент подписал закон о ратификации кредитного соглашения с ЕБРР о выделении 6,2 млн евро на реабилитацию системы водоснабжения Чолпон-Аты

Президент КР поздравил всех кыргызстанцев с началом священного месяца Орозо

27 мая 2017, 18:59       Комментарии

Gundogar: ОПЕК ожидает присоединения Египта и Туркменистана к сделке по сокращению нефтедобычи, сообщает Информационное агентство "Rambler News Service (RNS)" со ссылкой на заявление президента ОПЕК, главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанного им на пресс-конференции в Вене.
"Мы ожидали, что Египет и Туркменистан присоединятся к нашей встрече сегодня, но из-за своих обстоятельств они не смогли сделать этого, но тем не менее они сохраняют интерес к присоединению к группе — минимум как наблюдатели, максимум — как участники, как они дали нам понять", — сказал он.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что к соглашению стран ОПЕК и независимых производителей о сокращении уровня добычи нефти могут присоединиться порядка пяти новых стран.
"Я не хочу называть страны, мы работаем, если они согласятся и будут участвовать во встрече 24–25 мая, они сами об этом скажут. Я думаю, это три, четыре, пять стран, они все известные экспортеры", — сказал Новак.
30 ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны- члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определили квоты для стран. Позднее к соглашению присоединились еще 11 независимых производителей, в том числе и Россия. Всего участники соглашения договорились сократить добычу на 1,758 млн баррелей в сутки к показателю октября. Действие соглашения заканчивается 30 июня.
25 мая в Вене состоялись саммит ОПЕК и встреча стран ОПЕК и независимых производителей нефти. Участники встречи продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 31 марта 2018 года, сообщает RNS.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум