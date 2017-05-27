Gundogar: Президент ОПЕК: "Свои обстоятельства помешали Туркменистану присоединиться к нашему саммиту"

27 мая 2017, 18:59 Комментарии

Gundogar: ОПЕК ожидает присоединения Египта и Туркменистана к сделке по сокращению нефтедобычи, сообщает Информационное агентство "Rambler News Service (RNS)" со ссылкой на заявление президента ОПЕК, главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанного им на пресс-конференции в Вене.

"Мы ожидали, что Египет и Туркменистан присоединятся к нашей встрече сегодня, но из-за своих обстоятельств они не смогли сделать этого, но тем не менее они сохраняют интерес к присоединению к группе — минимум как наблюдатели, максимум — как участники, как они дали нам понять", — сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что к соглашению стран ОПЕК и независимых производителей о сокращении уровня добычи нефти могут присоединиться порядка пяти новых стран.

"Я не хочу называть страны, мы работаем, если они согласятся и будут участвовать во встрече 24–25 мая, они сами об этом скажут. Я думаю, это три, четыре, пять стран, они все известные экспортеры", — сказал Новак.

30 ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны- члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определили квоты для стран. Позднее к соглашению присоединились еще 11 независимых производителей, в том числе и Россия. Всего участники соглашения договорились сократить добычу на 1,758 млн баррелей в сутки к показателю октября. Действие соглашения заканчивается 30 июня.

25 мая в Вене состоялись саммит ОПЕК и встреча стран ОПЕК и независимых производителей нефти. Участники встречи продлили действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 31 марта 2018 года, сообщает RNS.