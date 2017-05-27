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Trend: Туркменистан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-tur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428507-ru.html

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27 мая 2017, 18:40       Комментарии

Trend: Туркменистан и Узбекистан достигли на высшем уровне договоренности о развитии сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, говорится в послании президента Узбекистана Шавката Мирзияева туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.
Мирзияев, который (19-10 мая) был с рабочим визитом в Туркменистане, отметил особую значимость достигнутых договорённостей по проработке перспективных проектов в сфере освоения месторождений на Каспийском шельфе, использования возможностей создаваемого современного международного морского порта Туркменбаши, организации транзита электроэнергии.
Прошедшие в традиционно открытой и доверительной атмосфере встречи ещё раз продемонстрировали достигнутый высокий уровень отношений добрососедства и стратегического партнёрства, подчёркивается в послании.
Также выражена поддержка активных усилий официального Ашхабада по формированию эффективной транспортно-транзитной инфраструктуры в регионе Центральной Азии. Одним из стратегических направлений партнерства двух государств является сфера энергетики.
Туркменистан с 2009 года поставляет природный газ в Китай через территорию Узбекистана. Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.
Туркменистан к 2020 году планирует производить 27,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Две страны на данном этапе обсуждают проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

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