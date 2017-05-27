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Asia+: На таджикско-кыргызской границе зафиксированы два землетрясения

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-na-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428506-ru.html

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В Чон-Алае произошло два землетрясения

На юге Кыргызстана зафиксировано сразу два землетрясения

27 мая 2017, 18:46       Комментарии

Asia+: Первое землетрясение произошло 27 мая глубокой ночью. Сила толчков в эпицентре, который находился на территории Таджикистана, составила 4-5 баллов. Второе землетрясение было меньшей интенсивности, в том же эпицентре.
На границе Таджикистана с Кыргызстаном в ночь на 27 мая произошли два землетрясения силой до 5 баллов, сообщает МЧС КР.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, первое землетрясение силой 5 баллов (12 балльная шкала MSK-64) зафиксировали около полуночи по Душанбинскому времени. Эпицентр находился в 180 км северо-восточнее от Душанбе, в 50 км северо-восточнее Рашта и в 20 км от села Кара-Тейит Ошской области Кыргызстана. В Душанбе сила толчков составила 2 балла.
Второе землетрясение, по данным сейсмологов, произошло уже около семи утра по Душанбе. Сила толчков в эпицентре составила 3,5 балла.
По предварительным данным МЧС Кыргызстана и КЧС Таджикистана, жертв и пострадавших нет.

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