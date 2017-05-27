Внесены изменения в Налоговый кодекс КР

27 мая 2017, 17:33 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года.

Закон вносит в часть 4 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса поправку, согласно которой производители парфюмерно-косметической продукции отнесены к категории "специальных потребителей этилового спирта".

В соответствии с принятым Законом, специальными потребителями этилового спирта будут являться также лица, использующие его для производства парфюмерно-косметической продукции в пределах норм, перечень которых ежегодно утверждается Правительством Кыргызской Республики.

Тем самым, производители парфюмерно-косметической продукции, являясь спецпотребителем этилового спирта, освобождаются от уплаты акцизного налога.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.