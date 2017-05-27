Бишкекский стоматолог искал бездомных и платил им 100 сомов за свои услуги

27 мая 2017, 17:28 Комментарии

Это сейчас к Алексею Казанцеву не так просто записаться: желающих попасть к этому стоматологу хоть отбавляй. А раньше ему приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы увидеть перед собой чей-то открытый, жаждущий бормашины рот.

- Рассказывайте скорее, что там у вас там за история была с бездомными!

- Я учился на втором курсе, и, естественно, никто не хотел доверять свои зубы студенту. Изнывая от желания скорее приступить к работе, я проходил мимо пятачка, где тусовались бездомные, и у меня тут же родилась идея!

Я подошел к ним и объявил, что проводится благотворительная акция: они могут вылечить свои зубы и получить за это 100 сомов. Желающие нашлись сразу.

Я отдал деньги, осмотрел рты и стал готовиться к приему посетителей: изучал их болезни, сутками пропадал в Интернете, перечитывал учебники - хотелось сделать все на высшем уровне!

К сожалению, в назначенный час учебный кабинет пустовал: оказалось, бездомные не отличались пунктуальностью... Тогда я пошел на хитрость: давал им по 50 сомов авансом и обещал, что остальное они получат после лечения.

Как-то я занимался в кабинете и услышал в коридоре смех. Однокурсники издевательски сообщили: "Ой, Лешка, пришли твои братаны!". А у меня в сердце такая радость: я буду лечить людей!

Когда пациент уселся в кресло и открыл рот, я понял: это самый яркий момент в моей жизни, ведь я в силах ему помочь и обязательно сделаю это. Тогда все прошло хорошо, хотя, признаюсь, пломбы были обычные, не самые дорогие.

- Наверное, у бездомных все было ой как запущено?

- Были очень проблемные случаи, но, понимая их ситуацию, я старался по возможности сохранить им зубы.

- Наверное, после лечения они вас благодарили...

- Нет! Более того, если вдруг лечение затягивалось, они требовали с меня еще больше денег. Я же их время потратил!

- Я заметила, что сейчас многие идут учиться на стоматолога. Прямо толпами поступают! Почему?

- Все думают, что там много денег и при любом раскладе стоматолог без работы не останется. На самом деле это не так! Если у вас нет связей, дядя или тетя не владеют собственной клиникой, то забудьте о высоких заработках. Большая часть студентов получает дипломы, которые потом дома пылятся.

- Как-то один московский стоматолог написал пост, что горожане готовы тратить деньги на дорогущие телефоны, но при этом жалуются на высокие цены в клиниках. В Бишкеке так же?

- У нас люди тоже любят дешевые понты, дорогие игрушки и при этом не очень-то следят за своим здоровьем. Если бы каждый посещал стоматолога раз в полгода и лечил все вовремя, то никто не стал бы хвататься за голову, что так дорого все это обходится.

Был у меня случай: пациенту пришлось лечить 28 зубов из 32! Он жаловался на неприятный запах изо рта и боль. И действительно, я обнаружил у него целый букет заболеваний: пища застревала в кариозных полостях, отсюда и запах.

Однако у него была своя причина: он панически боялся стоматологов. Мужчина был небеден, мог себе позволить многое, но мысль о бормашине приводила его в ужас.

Потом он с удивлением узнал, что медицина продвинулась вперед и теперь лечение может быть совершенно безболезненным! Теперь он приходит ко мне раз в полгода.

- Какой миф о здоровье зубов, который бытует у бишкекчан, удивляет вас больше всего?

- Поразительно, что люди намеренно отказываются удалять зубной налет. Они думают, что без него зубы расшатаются. Это абсурд! Запомните: налет надо удалять обязательно, иначе потом воспалятся десны, они станут кровоточить, а это неприятный запах, дискомфорт...

- Расскажите о каком-нибудь курьезе.

- На одной из стоянок работал охранник. Он знал, что я стоматолог, и часто говорил, что ни за что не хочет оказаться моим пациентом. Почему-то мне не доверял.

Как-то раз захожу к себе в кабинет и вижу в кресле... этого охранника! Он тоже не знал, что я стану его лечащим врачом, и лишь сказал: "Ну все, я попался!". Оказывается, боль мучила его уже полтора года и он все это время сидел на обезболивающих. Замечу, что мы его успешно пролечили.

- Не поверю, что каждый кыргызстанец возьмет за правило посещать стоматолога: сами понимаете, пока не петух не клюнет, никто к врачу обращаться не станет. А по каким признакам можно понять, что петух уже клюнул?

- Если увидели пятнышко на зубе, он шатается или болит, нужно обязательно обратиться к врачу. Если вдруг почувствовали, что зуб как бы вырос, это тоже тревожный сигнал.

Запомните, что тот же кариес сам по себе не проходит и вы не сможете обойтись без помощи доктора.

- Хочу задать вопрос, который всегда меня интересовал: если вдруг язык попадет под сверло бормашины, то будет кровавое месиво?

- Такое иногда происходит: иногда пациент при анестезии не может контролировать положение языка, и он попадает под сверло. Но это не месиво: дело обходится простой царапиной, такая ранка очень быстро заживает.

- Не жалеете, что выбрали профессию стоматолога?

- Ни капли! Я больше нигде не получаю такого удовольствия, как на своей работе!