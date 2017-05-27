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На саммите G7 Трампа раскритиковали за позицию по ВТО и климату

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360576_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428502-ru.html

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Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"

27 мая 2017, 17:06       Комментарии

Шесть стран-членов "большой семерки" потребовали от Дональда Трампа придерживаться пунктов Парижского соглашения по климату. Об этом, как пишет DW, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам первого дня саммита G7 на Сицилии. Помимо этого, Трампа раскритиковали за отказ признавать значимость Всемирной торговой организации (ВТО) и за его угрозы принять "протекционистские" меры. При этом по вопросам антитеррористической деятельности страны G7 сошлись во мнениях. В числе прочего, страны "семерки" договорились об улучшении обмена информацией и об усилении давления на интернет-корпорации, чтобы последние не предоставляли свои платформы экстремистским организациям.
По словам Ангелы Меркель, дискуссии по торговым и климатическим вопросам были "противоречивыми" и "откровенными". Однако по итогам первого раунда переговоров канцлер ФРГ отказалась говорить о противостоянии президенту США. По словам премьер-министра Италии Паоло Джентилони, Трамп отказался поддерживать Парижские соглашения по климату. Однако к началу июля, когда в немецком Гамбурге состоится саммит "большой двадцатки", от США будут ожидать четкую позицию по данному вопросу.
Дискуссия также разгорелась по вопросу отношения к ВТО, которую Трамп критикует, а другие страны G7 поддерживают. Спор велся, помимо прочего, о китайском перепроизводстве стали, и как западные индустриальные страны могут этому воспрепятствовать. При этом, по общей оценке, "мировая экономика развивается более или менее разумно", заявила Ангела Меркель.
В субботу, 27 мая, в рамках саммита G7 состоятся переговоры с лидерами ряда африканских стран, а также дискуссии о внешнеполитических очагах напряжения, таких как Украина.

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