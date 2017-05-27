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Подписан Закон о ратификации кредитного и грантового соглашений по улучшению системы управления твердыми отходами в г.Ош

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428501-ru.html

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27 мая 2017, 16:57       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 21 апреля 2016 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между КР, мэрией города Ош, специализированным МП "Ош Тазалык" и ЕБРР по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 25 июля 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.
Целью соглашений является оказание помощи в улучшении системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош путем:
(а) финансирования капитальных инвестиций;
(б) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;
(в) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации Программы корпоративного развития и участия заинтересованных сторон.
Финансовые средства для реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом через Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии ("EUIFCA") и Специальным фондом учредителей (SSF).
Данные привлеченные инвестиции будут направлены на улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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