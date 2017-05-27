27 мая 2017, 17:01 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил пограничников с профессиональным праздником – Днем пограничника.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента, в поздравлении главы государства говорится:

Уважаемые пограничники!

Дорогие ветераны пограничной службы!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем пограничника!

Безопасность государства начинается с границы. А служба пограничника нелегка и ответственна. Она требует любви к Родине и преданности долгу, бдительности и мужества, готовности к самопожертвованию.

Пограничники Кыргызстана с честью решают задачи, стоящие перед ними. Борьба с терроризмом, контрабандой, нелегальным пересечением границ – это лишь небольшая часть задач, которые ежедневно стоят перед пограничниками. Одним из приоритетных направлений работы пограничной службы является обеспечение безопасности граждан, защита экономических интересов государства. Ваша эффективная и добросовестная работа в этом направлении должно стать хорошим подспорьем набирающей обороты отечественной экономике.

Необходимо и дальше развивать пограничное сотрудничество, как с соседями, так и в рамках международных интеграционных объединений, а также внедрять новые формы и способы охраны границы, делать ставку на технические средства охраны. Нужно сделать все, чтобы граница Кыргызстана была открыта для делового, культурно-гуманитарного сотрудничества и развития дружественных приграничных контактов.

Уважаемые пограничники!

Я уверен, что абсолютное большинство кыргызстанцев, несущих службу на государственной границе, отличают мужество и выдержка, принципиальность и высокая ответственность.

Особенно теплые поздравления – ветеранам-пограничникам. Отрадно, что, получив бесценный опыт при прохождении службы, они сегодня передают его будущим защитникам рубежей нашего Отечества. Земной поклон вам за это!

Не могу не сказать слова искренней признательности членам ваших семей, которые делят с вами тяготы службы, являются надежной опорой защитников границы. Спасибо вам за то, что вы всегда находитесь рядом - и в минуты радости, и в минуты невзгод.

Желаю всем, кто избрал профессию пограничника и с честью выполняет свой священный долг, доброго здоровья, благополучия, счастья, удач в добрых свершениях, успехов в службе и труде на благо нашего Отечества.

Пусть ваша служба будет мирной, а граница спокойной!".