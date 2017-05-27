Торага ЖК обсудил с премьером Чехии вопросы укрепления торгово-экономических связей

27 мая 2017, 17:13 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков обсудил вопросы укрепления торгово-экономических связей с Премьер-министром Чешской Республики Богуславом Соботкой. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР,

Торага, отметив, что первый визит в Чехию проходит накануне 25-летия установления кыргызско-чешских дипломатических отношений, подчеркнул, все эти годы двусторонние отношения развивались в интересах дружбы и взаимного развития.

Как добавил Торага, Чехия является для Кыргызстана одним из приоритетных партнеров в вопросах укрепления парламентской демократии, развития гражданского общества и социально-экономических преобразований. "По сей день приносит плоды деятельность кооператива "Интергельпо, заложившего в своё время фундамент для промышленности Кыргызстана",- отметил Ч.Турсунбеков.

Как напомнил Торага, данный кооператив в своей время выпускал 45 процентов всей промышленной продукции страны. "В целях продолжения сотрудничества и укрепления дружбы народов Кыргызстана и Чехии необходимо открыть новую главу нашего двухстороннего партнерства, создав новый проект "Интергельпо", - выступил с предложением Торага.

Торага, отметив важность состоявшегося 15-19 мая текущего года очередного кыргызско-чешского бизнес-форума в г.Прага, подчеркнул необходимость создания рабочей группы между Министерствами экономик двух стран.

Затрагивая вопросы создания инвестиционных условий, Торага напомнил, что Кыргызстан является членом Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) на пространстве которого имеется огромный рынок с 180 млн. потребителей. Более того, Ч.Турсунбеков отметил, что Кыргызстану Европейским Союзом предоставлен статус "ВСП+". "В связи с этим необходимо обратить внимание на имеющиеся в Кыргызстане преференции и присмотреться к таким потенциальным направлениям сотрудничества как сельское хозяйство, туризм, гидроэнергетика и внедрение альтернативных источников энергии", - отметил Торага.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в свою очередь выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Кыргызстаном. "Для нас также крайне важно ваше предложение о проекте "Интергельпо". В целях проведения соответствующих мероприятий необходимо определить пути реализации данного проекта", - отметил он.

На встрече Б.Соботка попросил Торага встретиться и передать привет работникам и гражданам, принявших участие в создании кооператива "Интергельпо". Он также отметил заинтересованность чешских бизнесменов в связи с установившейся стабильностью в Кыргызстане за последние шесть лет. "Стабильность в стране приводит к развитию экономики в целом. Поэтому мы готовы сотрудничать с Кыргызстаном по всем направлениям", - отметил он и призвал поддержать в скором времени Соглашения об избежании двойного налогообложения и защите и поощрении инвестиций. "В Чехии не хватает рабочей силы, и мы должны совместно рассмотреть вопрос привлечения кыргызстанских рабочих", - отметил он.

Также на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. Премьер-министр Богуслав Соботка выступил с просьбой поддержать кыргызской стороной кандидатуру Чехии на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, по данным Министерства экономики КР товарооборот с Чехией за 2016 год составил 7,5 млн. долларов США, за аналогичные периоды в 2015 году – 7,3 млн. долларов США.