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Подписан Закон "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428497-ru.html

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27 мая 2017, 17:20       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года.
Закон признает утратившими силу:
- Закон КР "О запрещении добычи, транспортировки, приобретения, реализации и вывоза особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль" от 4 августа 2008 года № 191 (с дополнениями, внесенными в него Законом КР от 3 марта 2009 года №73);
- Закон КР "О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств" от 27 июля 2009 года № 254.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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