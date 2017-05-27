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Сотрудникам Минтранса, погибших под лавиной на трассе Бишкек—Ош, посмертно вручили нагрудные знаки "Почетный дорожник"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428496-ru.html

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27 мая 2017, 16:57       Комментарии

Сотрудникам дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) №23, погибших по лавиной на автодороге Бишкек-Ош, посмертно вручили нагрудные знаки "Почетный дорожник". Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
Также родственникам погибших вручили по 350 тыс. сомов. Средства были собраны коллективом министерства.
"На 255 км автодороги Бишкек-Ош спасатели извлекли из-под лавины машину марки "Тойота Пикап", принадлежавшую ДЭП №23. Погибли все 4 человека, находившиеся в машине. Кроме того, из-под лавины была извлечена автомашина марки "Лексус", в которой были 3 человека (мужчина, 2 женщины) они не пострадали", - говорится в сообщении.

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