Сотрудникам Минтранса, погибших под лавиной на трассе Бишкек—Ош, посмертно вручили нагрудные знаки "Почетный дорожник"

27 мая 2017, 16:57 Комментарии

Сотрудникам дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) №23, погибших по лавиной на автодороге Бишкек-Ош, посмертно вручили нагрудные знаки "Почетный дорожник". Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Также родственникам погибших вручили по 350 тыс. сомов. Средства были собраны коллективом министерства.

"На 255 км автодороги Бишкек-Ош спасатели извлекли из-под лавины машину марки "Тойота Пикап", принадлежавшую ДЭП №23. Погибли все 4 человека, находившиеся в машине. Кроме того, из-под лавины была извлечена автомашина марки "Лексус", в которой были 3 человека (мужчина, 2 женщины) они не пострадали", - говорится в сообщении.