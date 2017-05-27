Кыргызстанцы участвуют в работе съезда Ассамблеи народов Евразии в Москве

27 мая 2017, 17:04 Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik, Мария Шелудякова. В Москве открылся Первый съезд Ассамблеи народов Евразии, который собрал экспертов, бизнесменов и представителей неправительственных организаций из 92 стран, в том числе из Кыргызстана.

Съезд приурочен к Дню евразийской интеграции, который отмечается 29 мая. В его программе порядка тридцати мероприятий различного формата, в том числе учредительный съезд по созданию союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" и кинофестиваль "Евразия: территория кино".

Представитель кыргызской диаспоры Раимкул Аттокуров подчеркнул, что съезд, объединивший граждан многих государств, разделяющих идею евразийской интеграции, обладает большим потенциалом.

В российскую столицу приехали сотни представителей стран ближнего зарубежья, цель у всех одна - наладить контакты с коллегами из соседних государств для углубления сотрудничества на постсоветском пространстве. Отовсюду звучит иностранная речь, люди в национальных костюмах - словом, "интеграция" витает в воздухе.

Первый съезд Ассамблеи народов Евразии проходит 27-29 мая в Москве. В рамках мероприятия пройдут многочисленные тематические сессии, круглые столы, мастер-классы, фестивали и выставки.