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Кыргызстанцы участвуют в работе съезда Ассамблеи народов Евразии в Москве

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428495-ru.html

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27 мая 2017, 17:04       Комментарии

БИШКЕК, 27 мая - Sputnik, Мария Шелудякова. В Москве открылся Первый съезд Ассамблеи народов Евразии, который собрал экспертов, бизнесменов и представителей неправительственных организаций из 92 стран, в том числе из Кыргызстана.
Съезд приурочен к Дню евразийской интеграции, который отмечается 29 мая. В его программе порядка тридцати мероприятий различного формата, в том числе учредительный съезд по созданию союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" и кинофестиваль "Евразия: территория кино".
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В российскую столицу приехали сотни представителей стран ближнего зарубежья, цель у всех одна - наладить контакты с коллегами из соседних государств для углубления сотрудничества на постсоветском пространстве. Отовсюду звучит иностранная речь, люди в национальных костюмах - словом, "интеграция" витает в воздухе.
Первый съезд Ассамблеи народов Евразии проходит 27-29 мая в Москве. В рамках мероприятия пройдут многочисленные тематические сессии, круглые столы, мастер-классы, фестивали и выставки.

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