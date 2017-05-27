Более тысячи палестинских заключенных прекратили голодовку в Израиле

27 мая 2017, 16:34 Комментарии

Более тысячи палестинских заключенных прекратили голодовку, продолжавшуюся почти шесть недель, пишет Би-би-си.

Как заявили представители управления тюрем Израиля, голодовка была прекращена после того, как заключенным увеличили число встреч с родственниками. В ходе голодовки были госпитализированы 18 человек.

Заключенным разрешили встречаться с родственниками дважды в месяц, а не один раз, как прежде.

Окончание голодовки совпало с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Как заявил в субботу глава НКО "Клуб палестинских заключенных" Кадура Фарес, переговоры с голодавшими велись при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

По данным пенитенциарного ведомства Израиля, в голодовке участвовали 1187 заключенных. В "Клубе палестинских заключенных" оценивают число участников акции в 1500.

Голодовка проходила сразу в нескольких израильских тюрьмах. Акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.

Марван Баргути - одна из самых неоднозначных фигур в палестинском движении. Возглавляя одну из боевых исламистских группировок, он горячо поддерживал интифаду и насилие по отношению к израильтянам, но иногда выступал и с умеренных позиций.

В 2004 году Баргути был приговорен израильским судом к пяти пожизненным заключениям за убийства израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.

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