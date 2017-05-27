Закон о запрете на ловлю особо ценных видов рыб утратил силу

27 мая 2017, 16:41 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики".

Документ принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года.

Закон признает утратившими силу:

<li>Закон Кыргызской Республики "О запрещении добычи, транспортировки, приобретения, реализации и вывоза особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль" от 4 августа 2008 года № 191 (с дополнениями, внесенными в него Законом КР от 3 марта 2009 года №73);</li><li> Закон Кыргызской Республики "О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств" от 27 июля 2009 года № 254</li>.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.