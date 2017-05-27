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Закон о запрете на ловлю особо ценных видов рыб утратил силу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360572_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428493-ru.html

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В селе Орнок запретили алкоголь, но люди стали пить больше, — торговцы

27 мая 2017, 16:41       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики".
Документ принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года.
Закон признает утратившими силу:
<li>Закон Кыргызской Республики "О запрещении добычи, транспортировки, приобретения, реализации и вывоза особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль" от 4 августа 2008 года № 191 (с дополнениями, внесенными в него Законом КР от 3 марта 2009 года №73);</li><li> Закон Кыргызской Республики "О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств" от 27 июля 2009 года № 254</li>.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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