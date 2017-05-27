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В Оше улучшат систему управления твердыми бытовыми отходами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360570_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428492-ru.html

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Президент А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по проекту улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Оше

27 мая 2017, 16:43       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 21 апреля 2016 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, мэрией города Ош, специализированным муниципальным предприятием "Ош Тазалык" и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 25 июля 2016 года в городе Бишкек".
Закон принят Жогорку Кенешем13 апреля 2017 года.
Целью соглашений является оказание помощи в улучшении системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош путем:
<li>финансирования капитальных инвестиций;</li><li>оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;</li><li>оказания консультационных услуг для подготовки и реализации программы корпоративного развития и участия заинтересованных сторон.</li>
Финансовые средства для реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом через Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии ("EUIFCA") и Специальным фондом учредителей (SSF).
Данные привлеченные инвестиции будут направлены на улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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