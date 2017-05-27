В Оше улучшат систему управления твердыми бытовыми отходами

27 мая 2017, 16:43 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 21 апреля 2016 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, мэрией города Ош, специализированным муниципальным предприятием "Ош Тазалык" и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 25 июля 2016 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем13 апреля 2017 года.

Целью соглашений является оказание помощи в улучшении системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош путем:

<li>финансирования капитальных инвестиций;</li><li>оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;</li><li>оказания консультационных услуг для подготовки и реализации программы корпоративного развития и участия заинтересованных сторон.</li>

Финансовые средства для реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом через Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии ("EUIFCA") и Специальным фондом учредителей (SSF).

Данные привлеченные инвестиции будут направлены на улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.