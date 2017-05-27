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Спикера Ч.Турсунбеков поздравил мусульман с наступлением священного месяца Орозо

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spikera-c...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428491-ru.html

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Жээнбеков: Месяц Рамазан побуждает людей дарить радость и совершать благочестивые поступки

27 мая 2017, 15:36       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо.
Как сообщает пресс-служба ЖК КР, в поздравлении спикера говорится:
"Дорогие соотечественники! Дорогие братья мусульмане!
От имени депутатов Жогорку Кенеша и от себя лично примите искренние поздравления с наступлением священного месяца Орозо!
Мусульмане с надеждой и упованием ждут священный месяц, призывающий к терпению и всепрощению, и в течение последующих 30 дней стараются желать друг другу лишь самое хорошее.
Мусульманский пост – это не только воздержание от пищи в дневное время, это еще и духовное очищение от плохих помыслов и дурных поступков. Месяц Рамазан призывает нас к совершению благих дел, осмыслению собственных мыслей и побуждений.
Уважаемые кыргызстанцы!
Желаю, чтобы этот священный месяц направил человека на путь совершения богоугодных, благих дел, призвал к примирению и всепрощению. Желаю духовного очищения и обретения благодатного спокойствия на сердце, мира и радости в душе. Пусть на земле воцарятся единение, а в наших душах укрепится искренняя вера.
Еще раз позвольте поздравить вас с наступлением священного месяца Рамазан и пусть Всевышний примет ваш пост, даст терпения и благоденствия".

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