Спикера Ч.Турсунбеков поздравил мусульман с наступлением священного месяца Орозо

27 мая 2017, 15:36 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо.

Как сообщает пресс-служба ЖК КР, в поздравлении спикера говорится:

"Дорогие соотечественники! Дорогие братья мусульмане!

От имени депутатов Жогорку Кенеша и от себя лично примите искренние поздравления с наступлением священного месяца Орозо!

Мусульмане с надеждой и упованием ждут священный месяц, призывающий к терпению и всепрощению, и в течение последующих 30 дней стараются желать друг другу лишь самое хорошее.

Мусульманский пост – это не только воздержание от пищи в дневное время, это еще и духовное очищение от плохих помыслов и дурных поступков. Месяц Рамазан призывает нас к совершению благих дел, осмыслению собственных мыслей и побуждений.

Уважаемые кыргызстанцы!

Желаю, чтобы этот священный месяц направил человека на путь совершения богоугодных, благих дел, призвал к примирению и всепрощению. Желаю духовного очищения и обретения благодатного спокойствия на сердце, мира и радости в душе. Пусть на земле воцарятся единение, а в наших душах укрепится искренняя вера.

Еще раз позвольте поздравить вас с наступлением священного месяца Рамазан и пусть Всевышний примет ваш пост, даст терпения и благоденствия".