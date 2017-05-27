Подписан Закон о ратификации кредитного и грантового соглашений по реабилитация системы водоснабжения в Чолпон-Ате

27 мая 2017, 16:26 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата", подписанного 13 июня 2016 года в Бишкеке и Соглашения о гранте между КР, мэрией города Чолпон-Ата, МП "Чолпон-Ата "Водоканал" и ЕБРР, в рамках инвестиционного гранта Евросоюза из средств Инвестиционного фонда стран Центральной Азии в целях реабилитации системы водоснабжения г.Чолпон-Ата, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.

Целями соглашений являются оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе Чолпон-Ата путем:

(а) финансирования капитальных инвестиций;

(б) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;

(в) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации Программы корпоративного развития, социальной поддержки и участия заинтересованных сторон.

Вышеуказанные Соглашения предусматривают решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем водоснабжения и канализации и положительно повлияют на развитие водного сектора города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.