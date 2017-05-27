Скончался экс-советник президента США Збигнев Бжезинский

27 мая 2017, 16:39 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, об этом сообщила его дочь Мика.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram, она также сообщила весть о его смерти в Twitter.

По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.

Будущий советник и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом польским дипломатом Тадеушем и в конце концов оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.

Бжезинский, как отмечает издание, был известен своим резким отношением к Советскому Союзу. Бжезинский также является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык. Одним из наиболее известных является "Великая шахматная доска", в которой он излагал мнение о том, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, прежде всего речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии.

Источник РИА Новости