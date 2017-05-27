Вице-премьер Чолпон Султанбекова в ДТП не попадала - правительство

27 мая 2017, 16:46 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) не попадала, сообщили в пресс-службе правительства КР.

По ее данным, в ряде СМИ опубликована информация о том что в Кадамжайском районе Баткенской области с участием вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой произошло ДТП.

"Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в дорожно-транспортное происшествие не попадала, опубликованная информация, не соответствует действительности", - заявили в правительстве.

Как отмечается, в настоящее время Ч.Султанбекова проводит встречу с матерями-героинями в городе Айдаркен Баткенской области.

26 мая, вице-премьер-министр провела встречу с матерями-героинями Кадамджайского района Баткенской области, в рамках празднования Дня матери.