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Вице-премьер Чолпон Султанбекова в ДТП не попадала - правительство

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428488-ru.html

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Я не попадала в ДТП — вице-премьер Чолпон Султанбекова

Правительство обратило внимание на ресоциализацию осужденных

27 мая 2017, 16:46       Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) не попадала, сообщили в пресс-службе правительства КР.
По ее данным, в ряде СМИ опубликована информация о том что в Кадамжайском районе Баткенской области с участием вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой произошло ДТП.
"Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в дорожно-транспортное происшествие не попадала, опубликованная информация, не соответствует действительности", - заявили в правительстве.
Как отмечается, в настоящее время Ч.Султанбекова проводит встречу с матерями-героинями в городе Айдаркен Баткенской области.
26 мая, вице-премьер-министр провела встречу с матерями-героинями Кадамджайского района Баткенской области, в рамках празднования Дня матери.

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