Ч.Турсунбеков: "У нас есть исторический пример сотрудничества Кыргызстана и Чехии"

27 мая 2017, 16:53 Комментарии

Бишкек, 27 мая /Кабар/. Делегация Жогорку Кенеша во главе с Торага Чыныбаем Турсунбековым в рамках официального визита в Прагу встретилась с Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Яном Гамачеком. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Стороны в теплой и дружественной обстановке обсудили вопросы развития межпарламентского взаимодействия как основного направления кыргызско-чешского сотрудничества, также говорили о будущем многостороннего партнерства.

В ходе встречи Торага отметил важность подобных встреч. По его мнению, они выводят сотрудничество на качественно новый уровень. "Чехия основной исторический партнер Кыргызстана в политической и экономической сферах в Центральной Европе. Эта нить уходит далеко в прошлое, когда в начале ХХ века члены кооператива "Интергельпо" заложили основу в индустриализацию Кыргызстана, и внесли значительный вклад в строительство инфраструктуры нашей столицы. Сегодня перед нами стоит задача продолжать сотрудничество наших предков. Кыргызский народ, основываясь на этом историческом пример, стремится углублять отношения с Чехией", - сказал Чыныбай Турсунбеков.

Он также проинформировал собеседника, что Правительство Кыргызстана работает над созданием специального документального фильма, посвященного 90-летию кооператива "Интергельпо". "Мы это делаем с целью оставить в истории имена людей внесших большой вклад в развитие нашей страны", - добавил он.

Кроме этого, стороны обозначили свою заинтересованность в углублении межпарламентского взаимодействия и отметили, что для этого необходимо активизировать контакты на уровне комитетов, фракций и депутатских групп дружбы. Они также выразили уверенность, что на развитие сотрудничества положительно повлияет и налаживание связей между сотрудниками аппаратов парламентов, и их обмен опытом.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Чыныбай Турсунбеков призвал чешскую сторону к совместной работе в данном направлении. Рассказав, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза, рынок которого составляет 180 миллионов человек, и имеет статус "ВСП+" Европейского Союза, он пригласил чешских инвесторов в республику. Торага также отметил возможность реализации двусторонних проектов в таких сферах как медицина, образование, наука, строительство дорог и других направлениях. Но особенно важно для двух стран, по мнению Чыныбая Турсунбеков, это сотрудничество в энергетической отрасли.

Торага добавил, что одна из основных задач парламентов это поддержка на законодательном уровне развития экономических связей. Он призвал чешских коллег поддержать правительственные двусторонние соглашения.

В свою очередь Ян Гамачек отметил, что Чешская Республика высоко ценит выбор Кыргызстана по развитию парламентской демократии. Он добавил, что Палата депутатов Парламента поддерживает реализацию Стратегии развития Жогорку Кенеша до 2021 года и готова обмениваться опытом.

Также в ходе переговоров стороны обсудили необходимые мероприятия для претворения в жизнь такого крупного проекта как "Новый Шелковый путь", который создаст условия для развития мировой экономики и свяжет Азию, Европу и Африку. Ян Гамачек сказал, что и в этом направлении Кыргызстану и Чехии нужно углублять сотрудничество.

"В своей внешней политике одним из важных направлений мы считаем Центральную Азию и ставим цель открыть новую страницу в сотрудничестве с этим регионом", - сказал Ян Гамачек

Он призвал кыргызстанских коллег поддержать Соглашения об избежании двойного налогообложения и защите и поощрении инвестиций. Ян Гамачек также выразил надежду, что главы двух государств обсудят вопросы развития двусторонних отношений на встрече в рамках мероприятия "ЭКСПО-2017", которое пройдет в Астане.

Председатель Палаты депутатов Парламента также обратился с просьбой к Чыныбаю Турсунбекову встретиться в Кыргызстане с членами кооператива "Интергельпо" и передать им благодарность от его имени и всей Чешской Республики.

В состав делегация Жогорку Кенеша вошли депутаты Салайдин Айдаров, Кенжебек Бокоев, Зиядин Жамалдинов, Бакытбек Жетигенов, Кубанычбек Жумалиев, Жунус уулу Адыл и Бахадыр Сулейманов.