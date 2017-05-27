В Ираке заявили о штурме последних укрытий ИГ в Мосуле

27 мая 2017, 15:53 Комментарии

Иракские военные заявили, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных боевикам террористической организации "Исламское государство".

"Отряды объединённых сил приступили к освобождению оставшихся неосвобождённых районов на правом берегу (реки Тигр)", - приводит RT слова командующего операцией Абдель-Амира Яраллу.

Он отметил, что армия атаковала районы Шифа и республиканской больницы.

Ранее сообщалось, что в Мосуле ликвидирован помощник главаря "Исламского государства".