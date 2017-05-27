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В Ираке заявили о штурме последних укрытий ИГ в Мосуле

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360574_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428486-ru.html

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В Чуйской области "Последний звонок" прошел без ЧП – ГУВД области

27 мая 2017, 15:53       Комментарии

Иракские военные заявили, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных боевикам террористической организации "Исламское государство".
"Отряды объединённых сил приступили к освобождению оставшихся неосвобождённых районов на правом берегу (реки Тигр)", - приводит RT слова командующего операцией Абдель-Амира Яраллу.
Он отметил, что армия атаковала районы Шифа и республиканской больницы.
Ранее сообщалось, что в Мосуле ликвидирован помощник главаря "Исламского государства".

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