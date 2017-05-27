Чолпон-Ата получит грант на реабилитацию системы водоснабжения

27 мая 2017, 16:11 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата", подписанного 13 июня 2016 года в городе Бишкек и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, мэрией города Чолпон-Ата, муниципальным предприятием "Чолпон-Ата "Водоканал" и Европейским банком реконструкции и развития, в рамках инвестиционного гранта Европейского союза из средств Инвестиционного фонда стран Центральной Азии в целях реабилитации системы водоснабжения города Чолпон-Ата, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.

Целями соглашений являются оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе Чолпон-Ата путем:

<li>финансирования капитальных инвестиций;</li><li>оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;</li><li>оказания консультационных услуг для подготовки и реализации Программы корпоративного развития, социальной поддержки и участия заинтересованных сторон.</li>

Вышеуказанные соглашения предусматривают решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем водоснабжения и канализации и положительно повлияют на развитие водного сектора города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.