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Чолпон-Ата получит грант на реабилитацию системы водоснабженияЧолпон-Ата получит грант на реабилитацию системы водоснабжения

Производителей парфюмерии освободили от уплаты акцизного налога

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360571_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428484-ru.html

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Отечественные производители не могут экспортировать продукцию из-за отсутствия грузовых вагонов

27 мая 2017, 16:15       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".
Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года.
Закон вносит в часть 4 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса поправку, согласно которой производители парфюмерно-косметической продукции отнесены к категории "специальных потребителей этилового спирта".
В соответствии с принятым Законом, специальными потребителями этилового спирта будут являться также лица, использующие его для производства парфюмерно-косметической продукции в пределах норм, перечень которых ежегодно утверждается правительством Кыргызской Республики.
Тем самым, производители парфюмерно-косметической продукции, являясь спецпотребителем этилового спирта, освобождаются от уплаты акцизного налога.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

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