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Чемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360567_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428482-ru.html

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27 мая 2017, 15:23       Комментарии

Чемпион мира по игре в го китаец Кэ Цзе проиграл три матча из трех компьютерной программе AlphaGo. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.
Последняя встреча состоялась в субботу, 27 мая. Каждой стороне было отведено по три часа на принятие решений. В случае победы Цзе мог бы получить 1,5 миллиона долларов.
"Это холодная машина, у которой нет чувств к этой игре. В прошлом у программы были некоторые слабости, но сейчас я чувствую, что ее понимание игры го и принимаемые ею решения находятся за гранью наших возможностей", - заявил игрок.
AlphaGo - программа, созданная компанией Google DeepMind. В 2016 году бывший чемпион мира по го Ли Се Доль также пытался обыграть искусственный интеллект, однако проиграл в четырех матчах из пяти.
Го - логическая настольная игра. Она появилась около трех тысяч лет назад. В ней принимают участие два игрока, один получает камни белого цвета, второй - черного. Цель соперников - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник. Сейчас го распространена в Китае, Японии и Южной Корее.

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