Чемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программе

27 мая 2017, 15:23 Комментарии

Чемпион мира по игре в го китаец Кэ Цзе проиграл три матча из трех компьютерной программе AlphaGo. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Последняя встреча состоялась в субботу, 27 мая. Каждой стороне было отведено по три часа на принятие решений. В случае победы Цзе мог бы получить 1,5 миллиона долларов.

"Это холодная машина, у которой нет чувств к этой игре. В прошлом у программы были некоторые слабости, но сейчас я чувствую, что ее понимание игры го и принимаемые ею решения находятся за гранью наших возможностей", - заявил игрок.

AlphaGo - программа, созданная компанией Google DeepMind. В 2016 году бывший чемпион мира по го Ли Се Доль также пытался обыграть искусственный интеллект, однако проиграл в четырех матчах из пяти.

Го - логическая настольная игра. Она появилась около трех тысяч лет назад. В ней принимают участие два игрока, один получает камни белого цвета, второй - черного. Цель соперников - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник. Сейчас го распространена в Китае, Японии и Южной Корее.