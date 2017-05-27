Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Большинство кыргызстанцев, несущих службу на госгранице, отличают мужество, выдержка, принципиальность и высокая ответственность, - А.АтамбаевБольшинство кыргызстанцев, несущих службу на госгранице, отличают мужество, выдержка, принципиальность и высокая ответственность, - А.АтамбаевЧемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программеЧемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программе

ЕБРР профинансирует реабилитацию систем водоснабжения в Оше

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360568_eb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428481-ru.html

Похожие новости

Чолпон-Ата получит грант на реабилитацию системы водоснабжения

Президент А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по проекту улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Оше

Президент подписал закон о ратификации кредитного соглашения с ЕБРР о выделении 6,2 млн евро на реабилитацию системы водоснабжения Чолпон-Аты

А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по реабилитации системы водоснабжения и канализации в Оше

Совет министров обороны стран СНГ обсудил вопросы развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признание воинских званий

27 мая 2017, 15:28       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Ош (фаза II)", подписанного 10 июня 2016 года в Бишкеке, и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, мэрией города Ош, муниципальным предприятием "Ошгорводоканал" и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестиционного гранта, предоставляемого Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии и из средств водного Фонда Европейского банка реконструкции и развития, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек".
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 апреля 2017 года.
Целью соглашений является оказание помощи в улучшении системы водоснабжения и канализации в городе Ош путем:
<li>финансирования капитальных инвестиций;</li><li> оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;</li><li> оказания консультационных услуг для подготовки и реализации Программы корпоративного развития, участия заинтересованных сторон и поддержки города.</li>
Вышеуказанные соглашения предусматривают решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем водоснабжения и канализации, и положительно повлияют на развитие водного сектора в городе Ош.
Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Ош (фаза II)" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) и из средств водного Фонда Европейского банка реконструкции и развития.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум