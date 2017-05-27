ЕБРР профинансирует реабилитацию систем водоснабжения в Оше

27 мая 2017, 15:28 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Ош (фаза II)", подписанного 10 июня 2016 года в Бишкеке, и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, мэрией города Ош, муниципальным предприятием "Ошгорводоканал" и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестиционного гранта, предоставляемого Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии и из средств водного Фонда Европейского банка реконструкции и развития, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 апреля 2017 года.

Целью соглашений является оказание помощи в улучшении системы водоснабжения и канализации в городе Ош путем:

<li>финансирования капитальных инвестиций;</li><li> оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;</li><li> оказания консультационных услуг для подготовки и реализации Программы корпоративного развития, участия заинтересованных сторон и поддержки города.</li>

Вышеуказанные соглашения предусматривают решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем водоснабжения и канализации, и положительно повлияют на развитие водного сектора в городе Ош.

Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Ош (фаза II)" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) и из средств водного Фонда Европейского банка реконструкции и развития.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.