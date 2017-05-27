В Бишкеке обсудили вопросы социализации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы

27 мая 2017, 15:28 Комментарии

Бывшие заключенные не должны быть изгоями общества, а тюрьма их единственным приютом, считает председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров. Об этом он сказал на расширенном заседании экспертной группы по вопросам ресоциализации осужденных и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ГСИН, Т.Жапаров отметил, что будучи осужденным к лишению свободы, человек сталкивается с негативным влиянием криминальной субкультуры, ослаблением семейных и родственных связей, потерей навыков рационального использования материальных ресурсов и принятия конструктивных решений в различных жизненных ситуациях.

"Однако, бывшие заключенные не должны быть изгоями общества, а тюрьма их единственным приютом. Государству и обществу необходимо выработать механизмы поддержки оступившихся", - сказал он.

В рамках заседания была организована презентация проекта госпрограммы и состоялось ее обсуждение среди участников.