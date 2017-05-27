Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Большинство кыргызстанцев, несущих службу на госгранице, отличают мужество, выдержка, принципиальность и высокая ответственность, - А.АтамбаевБольшинство кыргызстанцев, несущих службу на госгранице, отличают мужество, выдержка, принципиальность и высокая ответственность, - А.АтамбаевЧемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программеЧемпион мира по игре в го проиграл три матча подряд компьютерной программе

В Бишкеке обсудили вопросы социализации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428480-ru.html

Похожие новости

Производителей парфюмерии освободили от уплаты акцизного налога

Мэрия убрала рекламные щиты и незаконно установленные контейнеры в Бишкеке

Совет министров обороны стран СНГ обсудил вопросы развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признание воинских званий

Совет министров обороны СНГ в Москве обсудил 19 важных вопросов

Мэрия Бишкека демонтировала незаконно установленные контейнеры и рекламные щиты

27 мая 2017, 15:28       Комментарии

Бывшие заключенные не должны быть изгоями общества, а тюрьма их единственным приютом, считает председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров. Об этом он сказал на расширенном заседании экспертной группы по вопросам ресоциализации осужденных и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба ГСИН, Т.Жапаров отметил, что будучи осужденным к лишению свободы, человек сталкивается с негативным влиянием криминальной субкультуры, ослаблением семейных и родственных связей, потерей навыков рационального использования материальных ресурсов и принятия конструктивных решений в различных жизненных ситуациях.
"Однако, бывшие заключенные не должны быть изгоями общества, а тюрьма их единственным приютом. Государству и обществу необходимо выработать механизмы поддержки оступившихся", - сказал он.
В рамках заседания была организована презентация проекта госпрограммы и состоялось ее обсуждение среди участников.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум