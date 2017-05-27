Президент А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по проекту улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Оше

27 мая 2017, 15:02 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 21 апреля 2016 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, мэрией города Ош, специализированным муниципальным предприятием "Ош Тазалык" и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 25 июля 2016 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, финансовые средства для реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом через Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии ("EUIFCA") и Специальным фондом учредителей (SSF).

Данные привлеченные инвестиции будут направлены на улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.