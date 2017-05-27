Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вы убиваете Кыргызстан! Как чудесная страна превращается в ядовитую свалкуВы убиваете Кыргызстан! Как чудесная страна превращается в ядовитую свалку

Президент А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по проекту улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами в Оше

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428479-ru.html

Похожие новости

Президент подписал закон о ратификации кредитного соглашения с ЕБРР о выделении 6,2 млн евро на реабилитацию системы водоснабжения Чолпон-Аты

А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по реабилитации системы водоснабжения и канализации в Оше

Совет министров обороны стран СНГ обсудил вопросы развития единой геоинформационной системы военного назначения и взаимное признание воинских званий

"Газпром Кыргызстан" встретился с потенциальными участниками проекта "Академия Газпром Кыргызстан"

По итогам заседания Евразийского межправсовета подписан ряд документов

27 мая 2017, 15:02       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 21 апреля 2016 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, мэрией города Ош, специализированным муниципальным предприятием "Ош Тазалык" и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош", подписанного 25 июля 2016 года в городе Бишкек".
Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, финансовые средства для реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом через Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии ("EUIFCA") и Специальным фондом учредителей (SSF).
Данные привлеченные инвестиции будут направлены на улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум