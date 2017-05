В США мусульманин требует $100 млн за пиццу со свининой

27 мая 2017, 14:47 Комментарии

В США мусульманин подал в суд на пиццерию, которая продала ему пиццу с колбасой из свинины, выдав ее за халяльную (отвечающую нормам ислама). Мужчина требует выплатить ему 100 млн долларов в качестве компенсации, сообщает Би-би-си.

Мохаммад Баззи, живущий в городе Дирборн в штате Мичиган, в своем иске указал, что дважды покупал в ресторане Little Caesars пиццу с пепперони, на которой стояла маркировка "халяльный продукт".

По словам Баззи, он и его жена поняли, что едят пепперони из свинины только после того, как уже попробовали пиццу. Вкус свинины узнала жена Баззи, которая до перехода в ислам была католичкой.

"Нам было плохо до тошноты", - говорится в судебном иске.

Когда Баззи во второй раз купил пиццу в этом же ресторане, то снова обнаружил в ней свинину. Менеджер ресторана в ответ на претензию мужчины заявила, что он сам попросил наклеить на коробку с пиццей стикер "халяльная".

Баззи тайно записал разговор с менеджером ресторана и решил обратиться в суд.

"Это очень печально. Мои клиенты хотят, чтобы общественность об этом узнала. Особенно во время Рамадана… Мусульмане должны знать, что в пицце из Little Caesars может быть свинина", - заявил изданию The Detroit Free Press адвокат пострадавшего.

Съесть свинину - один из самых страшных грехов для мусульманина, подчеркнул он.