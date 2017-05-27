А.Атамбаев подписал закон о ратификации кредитного соглашения по реабилитации системы водоснабжения и канализации в Оше

27 мая 2017, 14:25 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Ош (фаза II)" и соглашения о гранте между Кыргызстаном, мэрией города Ош, муниципальным предприятием "Ошгорводоканал" и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестиционного гранта, предоставляемого Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии и из средств водного Фонда Европейского банка реконструкции и развития, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек". Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба президента, целью соглашений является оказание помощи в улучшении системы водоснабжения и канализации в городе Ош путем финансирования капитальных инвестиций, оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций и оказания консультационных услуг для подготовки и реализации программы корпоративного развития, участия заинтересованных сторон и поддержки города.

Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Ош (фаза II)" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) и из средств водного Фонда Европейского банка реконструкции и развития.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.