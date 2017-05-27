Президент подписал закон о ратификации кредитного соглашения с ЕБРР о выделении 6,2 млн евро на реабилитацию системы водоснабжения Чолпон-Аты

27 мая 2017, 14:33 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата", подписанного 13 июня 2016 года в городе Бишкек и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, мэрией города Чолпон-Ата, муниципальным предприятием "Чолпон-Ата "Водоканал" и Европейским банком реконструкции и развития, в рамках инвестиционного гранта Европейского союза из средств Инвестиционного фонда стран Центральной Азии в целях реабилитации системы водоснабжения города Чолпон-Ата, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба президента, финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения Кыргызстану будет выделено 6,2 млн евро кредита по проекту "Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата".