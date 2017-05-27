В Швеции взорвался припаркованный автомобиль

27 мая 2017, 14:12 Комментарии

Мощный взрыв прогремел вечером в пятницу на юго-западе шведского города Мальме, передает Росбалт со ссылкой на портал Sydsvenskan.

Сотрудник спасательной команды Матс Стреер заявил, что взорвалась припаркованная малолитражная машина, у которой лопнули все стекла и разорвана крыша. При этом возгорания на месте происшествия не возникло.

Инцидент произошел примерно в 22:07 по местному времени (02:07 субботы по Бишкеку). Обошлось без пострадавших.

По словам сотрудницы правоохранительных органов Анны Горанссон, пока сложно сказать, о каком источнике взрыва идет речь. На место происшествия прибыли полицейские и саперы.

Полиция не исключает, что в автомобиле было заложено взрывное устройство. Впрочем, речь может идти и о внутреннем возгорании из-за технических проблем.