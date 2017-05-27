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В Швеции взорвался припаркованный автомобиль

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360566_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428473-ru.html

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Во время рейда «Последний звонок» задержаны школьники, управлявшие автомобилями без документов

27 мая 2017, 14:12       Комментарии

Мощный взрыв прогремел вечером в пятницу на юго-западе шведского города Мальме, передает Росбалт со ссылкой на портал Sydsvenskan.
Сотрудник спасательной команды Матс Стреер заявил, что взорвалась припаркованная малолитражная машина, у которой лопнули все стекла и разорвана крыша. При этом возгорания на месте происшествия не возникло.
Инцидент произошел примерно в 22:07 по местному времени (02:07 субботы по Бишкеку). Обошлось без пострадавших.
По словам сотрудницы правоохранительных органов Анны Горанссон, пока сложно сказать, о каком источнике взрыва идет речь. На место происшествия прибыли полицейские и саперы.
Полиция не исключает, что в автомобиле было заложено взрывное устройство. Впрочем, речь может идти и о внутреннем возгорании из-за технических проблем.

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